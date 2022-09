Săpunaru s-a luat la bătaie cu oltenii la finalului meciului din Superliga. "Parcă suntem în junglă" VIDEO

Portarul echipei Rapid, Horaţiu Moldovan, s-a declarat surprins de atmosfera de la vestiare după meciul de la Craiova, cu FCU, pierdut cu scorul de 0-1. La finalul partidei, în zona vestiarelor au avut loc incidente.

”Parcă suntem în junglă, în anii 80. Sunt mai mulţi bodyguarzi decât jucători. Am senzaţia că am venit în junglă! Am pierdut, dar asta este, nu s-a terminat campionatul. Şi noi suntem nervoşi, frustraţi, toată lumea vrea să ne bată, dar să ne bată pe teren, nu la propriu. Ne doream să îi dăruim o victorie lui Adi Mutu, dar nu am putut. Din păcate toată tactica s-a schimbat atunci când am rămas în zece oameni, şi asta a fost”, a declarat Horaţiu Moldovan.

Altercația ar fi pornit de la un conflict dintre Săpunaru și un lider important al suporterilor olteni.

VIDEO cu luptele de la finalul meciului de la Tg Jiu AICI

Echipa FCU Craiova a dispus sâmbătă cu scorul de 1-0, pe teren propriu, de formaţia Rapid Bucureşti, într-un meci contând pentru etapa a zecea din Superligă

