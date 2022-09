Reacția lui Săpunaru și a Rapidului după incidentele de la Târgu-Jiu: "Au aruncat cu țigări în mine!"

Căpitanul Rapidului susține că a fost provocat de diverși suporteri ai echipei craiovene, care au pătruns la vestiare fără să aibă acest drept.

Meci cu scandal la Târgu-Jiu, între FCU Craiova și Rapid. La finalul meciului, gazdele au iscat un conflict cu fotbalistul echipei Rapid, Cristian Săpunaru.

"Haideți să vă explic și eu varianta noastră. E numai varianta lor. Vă spun ce s-a întâmplat. Am stat cu galeria noastră, am cântat cu galeria noastră. Am venit spre vestiare. Spre vestiare la tunel, unde ar trebui să fie un tunel să intre jucătorii, era omul care a intrat pe teren și i-a aruncat cu fularul în nas lui Claudiu Niculescu.

Nu pot să îi spun numele că nu mă interesează. A aruncat cu apă pe noi, a aruncat cu sticle pe noi, a aruncat cu țigări pe noi. Eu de aia m-am enervat. Nu am avut nicio treabă cu jucătorii sau cu oficialii Craiovei, așa cum spune domnul Mititelu. M-am întors pe teren, că am vrut să mă cert cu el…", a spus Cristi Săpunaru, după meci.

"Când m-am întors de pe teren, a apărut o persoană care nu știu cine este, fără ecuson. Acum, sincer, poate să aibă un cuțit în mână și mi-l bagă în piept. Cine plătește pentru asta? Plânge familia acasă. Cine plătește? Că noi sunt vandali, suntem noi nebuni.

Atunci când o să vină domnul Mititelu pe Giulești, o să vin și eu cu 20 de prieteni și să stea el pe tunel. E normal așa ceva? La tunel nu a stat niciun steward. Ei s-au ocupat de galeria noastră. Același lucru s-a întâmplat și la pauză: scuipați, apă peste noi, înjurături.

Filmarea care s-a dat la televizor e o minciună. Eu nu am dat în el, nu am nicio treabă cu el. Nu am dat în nimeni. Sută la sută am fost provocați tot meciul", a spus Cristi Săpunaru, după meci.

Și clubul Rapid condamnă comportamentul gazdelor de la acest meci, care au permis accesul neautorizat al fanilor la vestiare.

"Faptul că o persoană străină, care nu avea niciun drept să se afle în acea zonă a stadionului, a putut nu doar să se apropie de jucătorii noștri, dar a și iscat un conflict fizic cu aceștia, denotă deficiențe grave de organizare din partea clubului gazdă. Potrivit Art. 59 alin. 5 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF), accesul în zona vestiarelor este limitat exclusiv arbitrilor, observatorilor, persoanelor înscrise în raportul de arbitraj (jucători, antrenori, etc.) și agenților de pază.

Prin urmare, deși numărul persoanelor care ar fi trebuit să se afle în acea zonă este unul limitat, imaginile apărute în mass-media aduc mai mult cu o nuntă sau un botez.

Tot din aceste imagini, se poate observa că persoana care l-a agresat pe căpitanul echipei, Cristian Săpunaru nu poartă niciun ecuson ori alte însemne ale clubului organizator.

Astfel, este firesc ca liderul și căpitanul echipei să încerce să își apere colegii de astfel de agresiuni, venite din partea unor persoane cu intenții necunoscute și imprevizibile.

Indiferent de miza din teren, siguranța jucătorilor și a staff-ului în interiorul stadionului trebuie să rămână, exact cum o impun și regulamentele din domeniu, obligația clubului gazdă. Regulamentele impun sancțiuni pentru neîndeplinirea acestei obligații, astfel încât ne așteptăm ca aceste sancțiuni să fie impuse în scurt timp. În același timp, dorim să ne asigurăm toți adversarii că, în Giulești, siguranța acestora va fi întotdeauna la fel de importantă ca siguranța jucătorilor noștri.

Echipa FCU Craiova a dispus sâmbătă cu scorul de 1-0, pe teren propriu, de formaţia Rapid Bucureşti, într-un meci contând pentru etapa a zecea din Superligă

