Finalistă de Grand Slam, umilită în calificări la US Open 2023

Finalistă în 2012 la Roland Garros și semifinalistă în același an la US Open, Sara Errani a fost eliminată în primul tur al calificărilor de la US Open 2023, de Erika Andreeva (159 WTA).

Jucătoarea din Italia, locul 116 WTA, a fost dominată la toate capitolele de adversara directă și a rezistat doar o oră și 24 de minute în fața tinerei jucătoare.

Ea a cedat cu 4-6, 0-6, ieșind din competiție, deși era una dintre favoritele la calificarea pe tabloul principal.

În aceeași fază a competiției, Gabriela Ruse (25 de ani, 166 WTA) a avansat în turul următor al calificărilor de la US Open. Sportiva noastră a depășit-o în minimum de seturi pe franțuzoaica Kristina Mladenovic (30 de ani, 185 WTA).

Scorul pe seturi a fost 6-2, 6-2, iar Ruse a obținut calificarea mai departe după un joc care a durat o oră și 6 minute.

Ads