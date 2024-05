Românii și-au permis să-și încălzească o singură cameră iarna trecută. Decalajele grave dintre realitate și lozincile Ministerului Energiei

Cei care aleg să nu încălzească toate camerele au venituri mici sau medii – aproape 40% fiind cei cu venituri sub 2.500 lei/lună. FOTO Hepta

Mai multe asociații și proiecte de sondare a problemelor cu care se confruntă românii în navigarea sărăciei energetice au relevat în aprilie 2024 faptul că o bună parte dintre oameni au avut și au în continuare mari dificultăți în a gestiona povara facturilor la electricitate și încălzire, găsind tot felul de căi de a face față iernii trecute.

În contrapunct cu realitatea din teren, Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a invocat cotele reduse ale prețurilor SPOT la energie ca o marcă succesului înregistrat de guvern în navigarea crizei energetice din țară.

Studiul „Încălzirea în sezonul rece”, realizat de platforma despre-energie.ro la finalul lunii aprilie 2024, indică faptul că aproximativ 66% dintre români preferă să încălzească toate camerele locuinței pentru a menține un confort uniform în întreaga casă. Pe de altă parte, circa 34% optează pentru o abordare mai economică, încălzind doar camerele în care petrec cea mai mare parte a timpului. Această diferență de abordare reflectă o dilemă comună între dorința de confort și necesitatea de a economisi energie. De asemenea, mai merită menționat că cei care aleg să nu încălzească toate camerele au venituri mici sau medii – aproape 40% fiind cei cu venituri sub 2.500 lei/lună, iar 45% au venituri între 2.500 și 5.000 lei/lună. Și mai drastic este raportul dacă luăm în calcul doar pe cei care au răspuns că încălzesc strict doar una din camere, cea în care stau – în acest caz 69% dintre ei au venituri de sub 2.500 lei/lună, potrivit platformei despre-energie.ro.

Studiul a relevat că 45% dintre participanți au implementat măsuri de economisire a energiei, majoritatea covârșitoare dintre aceștia fiind din mediul urban – 73,4%. Tot în rândul celor care au luat măsuri de eficiență energetică, s-a mai observat faptul că cea mai larg utilizată metodă ar fi iluminatul economic (57%) și scăderea temperaturii în locuință (51,5%). De asemenea, 43,9% dintre respondenți au ales să închidă încăperile neutilizate pentru a reduce costurile de încălzire.

Cercetarea a arătat și dificultățile cu care se confruntă locuitorii când vine vorba de menținerea unei temperaturi optime în locuință. Aproximativ 41% dintre respondenți au indicat costurile ridicate ale energiei ca fiind principala provocare, în timp ce 37% s-au referit la compromisul dintre confort și controlul costurilor. Astfel, în multe gospodării se încearcă găsirea unui echilibru între aceste două aspecte.

Orașele mici din România au cea mai mare nevoie de sprijin pentru o tranziție energetică reală și ieșirea din sărăcia și risipa energetică

Cetățenii din comunități mici au nevoie de informații accesibile, astfel încât să poată lua cele mai bune decizii în ceea ce privește energia din surse regenerabile, comportamentele pentru eficiența energetică, precum și sursele de finanțare aferente. Acestea sunt câteva concluzii ale proiectului „Educație energetică pentru localități urbane durabile – ENERTOWN”, finanțat de Innovation Norway și derulat de Asociația Centrul pentru Studiul Democrației (inițiatorul Observatorului Român al Sărăciei Energetice) în parteneriat cu Universitatea din Stavanger (Norvegia) și cu Asociația Circular - ECERA, alături de Servelect, în perioada 1 aprilie 2023 – 30 aprilie 2024, relatează Adevărul la finalul lunii aprilie.

Practic, proiectul ENERTOWN a prilejuit, timp de un an, o serie de interacțiuni între experții care fac parte din echipa de proiect și membrii comunității locale din patru orașe mici – Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Huedin, ca etapă pilot. Totodată, a inclus un schimb de bune practici între reprezentanții acestor comunități și partenerii cu expertiză în administrația locală din Norvegia, în special cu ocazia vizitei în Norvegia din perioada 23-27 octombrie 2023.

„Întâlnirile cu cetățenii au fost cele mai dense în conținut. Ne-au ajutat și pe noi să ne îmbogățim nivelul de înțelegere cu privire la modul în care astfel de dinamici macro, adeseori reglementate la nivel european sau național, sunt percepute la nivel local. Chiar dacă există multă variație de la un context local la altul, există o nemulțumire colectivă cu privire la felul adeseori netransparent și lipsit de coordonare prin care actorii de la nivel central (entități guvernamentale sau companii private) comunică cu administrațiile locale. ENERTOWN a adus în prim-plan vocea oamenilor din orașele mici, care se simt adesea marginalizați și lipsiți de putere”, a declarat George Jiglău, președintele Asociației Centrul pentru Studiul Democrației.

În plus, un studiu efectuat în luna martie de expertul în politici energetice Dumitru Chisăliță, alături de echipa sa de la Asociația Energia Inteligentă, arată că în timpul crizei energetice, numeroase gospodării s-au aflat în imposibilitatea de a-și plăti facturile la energie. „Tabloul de bord privind condițiile pentru consumatori din 2023 arată că, în 2022, 16% dintre consumatorii europeni s-au confruntat cu dificultăți în a-și plăti facturile la energie, iar 71% dintre aceștia și-au schimbat obiceiurile pentru a economisi energie. În 2022, sărăcia energetică, măsurată prin incapacitatea de a menține locuința la un nivel adecvat de încălzire, a afectat 9,3% din populația UE, cu efecte asupra unui număr aproximativ de 40 de milioane de persoane „față de aproximativ 30 de milioane în 2021. Sărăcia energetică este generată de veniturile mici ale românilor urmare a erodării acestora cu o treime de inflație, creșterea prețurilor gazelor naturale dublu față de anul 2020, pierderile de energie urmare a claselor energetice mici a imobilelor”, arată materialul citat.

Practic, în teren, în pofida discursurilor publice legate de progresele făcute de autorități în ceea ce privește eficiența energetică, eforturile privind coborârea prețurilor și eficientizarea distribuției de energie, precum și compensările făcute în rețeaua de distribuție prin programele de asimilare a energiei din resurse regenerabile, oamenii de rând au de-a face cu dificultăți vădite în navigarea cheltuielilor, a eficienței energetice a propriilor locuințe și, pe deasupra, se simt marginalizați și neascultați în relația cu instituțiile statului în tot acest proces.

Lozincile triumfătoare perpetuate de Ministerul Energiei, la antipodul realității resimțite în teren

În contextul în care românii încă își încălzesc locuințele fragmentar pentru a economisi energie, Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a invocat recent o serie de statistici Eurostat și date emise de minister care arătau că România are (potrivit unor date prezentate luni, 29 aprilie 2024) cel mai mic preț al energiei electrice din regiune și al treilea cel mai mic preț din Uniunea Europeană pentru energia electrică înregistrat pe piețele SPOT din țările membre plasează România în topul țărilor cu cele mai mici prețuri, potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Energiei.

Cu aproape jumătate din energia electrică provenind din sursă solară și eoliană în orele de zi, prețul mediul înregistrat în țara noastră a fost de 55 euro/MWh, prețuri mai mici înregistrându-se doar în Suedia și Finlanda, a relatat marți Antena 3 CNN.

„Cei trei i care compun deviza mea la Ministerul Energiei: investiții, investiții, investiții. Deseori ne uităm la modelul energetic și prețurile din Spania sau Portugalia și iată că astăzi România are energia electrică mai ieftină decât în cele două țări, datorită aportului adus de energia verde în mixul energetic național. Am pus la treabă 18 miliarde de euro pentru investiții în energie, prin care plasăm România pe drumul independenței energetice, cu o energie curată și la prețuri corecte pentru gospodării și economie. Accelerând investițiile și având o strategie și acțiuni bine definite, am reușit să obținem confirmarea Eurostat că România este în topul țărilor cu cele mai mici prețuri plătite de populație la energie electrică și gaze naturale.” a declarat Ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

În legătură cu schema de plafonare a prețurilor la energie, Ministrul Sebastian Burduja a răspuns recent la o serie de întrebări în timpul unei intervenții televizate la postul B1 TV. Întrebat pe cine favorizează mecanismul, ministrul a explicat: „Nu favorizează statul. Cu siguranță, îi protejează pe români, atât clienții casnici, cât și clienții non-casnici, deci mediul de business românesc, afacerile românești. Este important să o păstrăm pe parcursul acestui an, să vedem cum evoluează piața și, apoi, undeva în primăvara anului viitor, măsurile vor fi optimizate din nou. Cum aș vedea lucrurile? Prețurile, ajungând la o normalitate, vom putea să țintim măsurile de sprijin doar pe acei consumatori vulnerabili, adică acei români care chiar nu își permit să își plătească factura la curent sau factura la gaze la finalul lunii. Restul românilor nu ar trebui să vadă creșteri substanțiale în factură nici măcar de anul viitor, pentru că, încă o dată, pe piață prețurile au scăzut, România a demarat o mulțime de proiecte în sectorul energetic, eu am semnat investiții de 10 miliarde de euro”, a adăugat Sebastian Burduja.

