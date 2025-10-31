"Mi-a fost poftă de parizer si l-am pus înapoi pentru că nu mor fără, nu?" Românii mărturisesc când și-au dat seama că sunt săraci

Sărăcia nu se măsoară doar în bani, ci și în momentele mici în care îți dai seama că nu-ți mai permiți lucruri care odinioară păreau firești.

O discuție deschisă pe Reddit, pornită de la întrebarea „Voi când ați realizat că sunteți săraci?”, a adunat sute de mărturisiri emoționante.

Românii au povestit cum au ajuns să renunțe la vacanțe, restaurante sau haine mai bune, iar unii chiar la micile pofte de zi cu zi. „Mi-a fost poftă de parizer și l-am pus înapoi”, a scris cineva, într-un comentariu care a devenit simbolic pentru realitatea tot mai dură a vieții de zi cu zi.

Unii au făcut haz de necaz, alții confesiuni sincere și emoționante.

"Voi când ați realizat că sunteți săraci?"

"Eu, de exemplu, nu-mi permit să merg la schi, mi se pare foarte scump, mersul la restaurant de mai multe ori pe lună mi se pare scump, un telefon flagship mi se pare o mică avere, n-aș putea să dau 500 lei pe o pereche de blugi", scrie în postarea care a deschis discuția pe Reddit.

Postarea a strâns peste 370 de comentarii.

“Când am realizat că m-am născut într-o familie săracă.”

“Dacă părinții sunt săraci nu ai nici o vină, dacă și socrii sunt, nu ai nici o scuză!“

“Când mi-a fost poftă de parizer și l-am pus înapoi pentru că nu mor fără, nu?“

“Omu nostru nu a avut bani de parizer și a ales să doarmă că să îi treacă foamea. Mai făceam și eu de astea, dar nu neapărat din cauza banilor.”

“Când știam că maică-mea plânge seara că nu are ce să ne dea să mâncăm“

Unii își amintesc de copilărie, iar comentariile lor sunt tulburătoare.

“Când știam că maică-mea plânge seara că nu are ce să ne dea să mâncăm...Am trăit niște vremuri. Am depășit situația și nu mai e cazul să mă consider sărac, sunt ok, dar sunt unele lucruri pe care nu le uiți”, a adăugat acesta.

“Și eu am avut asemenea perioade în copilărie. Am trăit în sărăcie toată copilăria, uneori extremă.

Venea iarna și noi nu aveam ghete de mers la școală. Ne cumpăra mama ghete ieftine (că doar atât își permitea), după 2 săptămâni se crăpa talpa și umblam cu pungi în ghete. Mergem cu colinda și banii din colindat îi dădeam la mama să cumpere mâncare și altele de care aveam nevoie.

Când a încercat tata să emigreze ilegal în Italia, în loc să se aleagă cu un loc de muncă, s-a ales cu câteva săptămâni într-o închisoare din Serbia și PTSD. Mama a reușit să ajungă în Portugalia și apoi am reușit să ieșim din nivelul ăla de sărăcie lucie, dar părinții mei tot au murit în relativă sărăcie. După ce am emigrat în UK, le trimiteam bani lunar, chiar și pe perioada studenției.

Asta e loteria vieții, nu alegi unde te naști. M-am născut în România anilor 80, se putea mai rău și se putea mult mai bine.”

“La 19 ani, când m-am împrumutat de o pereche de încălțări ca să am cu ce merge să dau examen la facultate. Mi-au purtat noroc.”

"Am ajuns să aleg între dentist și mers în concediu anul ăsta"

“Mereu. În fiecare moment. Mâine e ziua mea. Am 0 lei în cont și 30 de lei în portofel. Mănânc acum tocană de cartofi...Să văd mâine ce îmi gătesc.... “

“După 2021, deși îmi permit foarte multe, când văd prețurile nu îmi mai vine să cumpăr nimic și fac doar economii/investiții. Poate e și din cauza că-s mai bătrân și-mi amintesc prețurile de pe vremea mea.”

“Serios, am ajuns să aleg între dentist și mers în concediu anul ăsta.“

“De mic, aveam tot timpul datorii, la întreținere, la curent, la vecini, la magazin (faimosu' "pe caiet"). Iar acu' că sunt departe de avea orice problema financiară, tot sărac mă simt.“

“La 18 ani, de majorat, când am avut de ales între a lua un suc unei colege sau a-mi lua bilet de autobuz că să pot ajunge acasă.

Ăla a fost majoratul - am zis pa fetei și am plecat acasă, că nu mâncasem nimic în ziua aia și muream de foame.”

"Fiecare are percepția lui despre sărăcie"

Cineva încearcă să lămurească ce înseamnă să fii sărac.

“Îți dai seama că e subiectivă treaba și că fiecare are percepția lui despre sărăcie. Cred că cea mai generală abordare ar fi că ne-am putea considera săraci când am începe să ne îngrijorăm pentru satisfacerea nevoilor de bază: mâncare, locuință, sănătate, haine.

Momentan nu am fost nevoit să scad calitatea produselor alimentare pe care le cumpăr, am bani să plătesc rata, am bani de analize și dentist și cu fashion-ul n-am fost niciodată. Deci nu sunt sărac. Dar nici bogat nu sunt.”

“În copilărie când s-a renunțat la uniformă și mi-am dat seama că fără uniformă "rulam" la școală cam 2 sau 3 seturi de haine mai bune, iar că încălțăminte nu aveam decât o pereche de adidași, una de pantofi și una de bocanci... Odată ajuns acasă, mă schimbam într-un trening mai vechi dacă era frig în casă, iar dacă era vară stăteam doar în chiloți, totul că să nu uzez hainele bune, așa cum mă învățase mama... Primeam ocazional hainele rămase mici de la verișori, dar din fericire erau de o calitate excelență... Pijamaua era un lux, era aproape nouă mereu pentru că nu o purtăm decât când plecăm în vizită la verișori... Norocul meu a fost că aveam doi unchi constănțeni care mă țineau toată vacanța de vară la ei, iar când începea școala și mă întorceam de la Constanța plecăm cu două ghiozdane noi pline până la refuz cu manuale și rechizite noi, plus o valiză cu haine noi.“

