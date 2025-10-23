Câți români se consideră săraci. Cum stă țara noastră în comparație cu celelalte state membre UE

Persoanele de vârsta a treia sunt cele mai afectate FOTO Pixabay

Numărul europenilor care se consideră săraci a scăzut în 2024, arată datele Eurostat. Procentul celor care se percep în mod subiectiv ca săraci a scăzut de la 19,1% în 2023 la 17,4% în 2024, semnalând o ușoară îmbunătățire a percepției asupra situației economice personale.

Indicatorul evidențiază diferențe între statele membre, Grecia (66,8%), Bulgaria (37,4%), Slovacia (28,7%) și România (23,8%) având cele mai mari ponderi, în timp ce Olanda și Germania (7,3%) și Luxemburg (8,5%) înregistrează cele mai scăzute niveluri. Cel mai afectată categorie rămâne tineretul sub 18 ani (20,6%), dar toate grupele de vârstă au înregistrat scăderi față de 2023.

Acest indicator, care evaluează capacitatea gospodăriilor de a face față cheltuielilor, completează măsurile tradiționale ale sărăciei și oferă o perspectivă asupra percepției cetățenilor privind bunăstarea materială.

Pe categorii de vârstă, rata sărăciei subiective în UE era cea mai ridicată anul trecut în rândul tinerilor sub 18 ani (20,6%).

În cazul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 şi 64 de ani, procentajul era 17,3%, iar în rândurile celor de 65 de ani și peste această vârstă valoarea consemnată a fost 14,9%

Toate aceste grupe de vârstă au înregistrat scăderi ale ponderii sărăciei subiective din 2023 în 2024.

Persoanele în vârstă resimt cel mai tare sărăcia

Cel mai semnificativ declin a fost la persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 64 de ani, unde s-a înregistrat o scădere de 1,8 puncte procentuale, urmate de persoanele tinere și cele în vârstă, cu o corecție de 1,6 puncte procentuale.

Sărăcia relativă evaluează cum percep gospodăriile felul în care fac față cheltuielilor

Sărăcia subiectivă este o zonă nou dezvoltată, în vederea suplimentării indicatorilor tradiționali, cum ar fi riscul de sărăcie, lipsurile materiale şi privațiunile sociale severe și șomajul ridicat.

Conceptul este dezvoltat pe baza variabilei anuale "Capacitatea de a face față cheltuielilor" din statisticile Uniunii Europene referitoare la venit şi la condițiile de viață (EU-SILC

Obiectivul noului indicator este de a evalua percepția respondenților față de dificultățile cu care se confruntă gospodăriile lor pentru a face față cheltuielilor.

Evaluarea ține cont de bunăstarea materială a gospodăriilor, inclusiv veniturile, cheltuielile, datoriile și sănătatea.

