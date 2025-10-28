Românii care locuiesc în condiții extrem de precare și în locuințe supraaglomerate. Cum stăm la nivel european

Marti, 28 Octombrie 2025, ora 13:17
Familiile cu minori sunt cele mai expuse riscului de sărăcie FOTO Pixabay

Un român din zece trăieşte în locuinţe extrem de precare, cu acoperişuri deteriorate, fără baie sau duş şi fără toaletă interioară, prea întunecate sau supraaglomerate, în cazul familiilor cu copii, arată Monitorul Social.

România se află în rândul ţărilor UE cu cel mai mare procent din populaţie care trăieşte în condiţii de locuire extrem de precare. Astfel, 9,6% din populaţia totală a ţării se află în deprivare severă de locuire, arată datele oficiale ale Eurostat pe anii 2023-2024, prelucrate de Monitorul Social, proiect al Fundaţiei Friedrich Ebert.

Rata deprivării severe de locuire este definită ca procentul populaţiei care locuieşte într-o locuinţă considerată supraaglomerată, care prezintă în acelaşi timp cel puţin una din caracteristicile următoare: acoperiş cu scurgeri, fără baie sau duş şi fără toaletă interioară sau o locuinţă considerată prea întunecată.

La acest capitol, România este depăşită doar de Letonia, unde 11,5% din populaţie este înregistrată ca trăind în deprivare severă de locuire.

Alte state din Uniunea Europeană confruntate cu procente ridicate din populaţie care locuieşte în condiţii extrem de precare sunt: Grecia (6,9% din populaţie), Bulgaria (6%), Portugalia (6%), Italia (5,8%). La polul opus se situează Malta (0,5% din populaţie), Irlanda (0,9%) şi Finlanda (1%).

În România, procentul de 9,6% din populaţie care trăieşte în condiţii extrem de precare este însă în scădere faţă de anii anteriori, când era chiar şi mai ridicat: 19,8% în 2015 şi 14,2% în 2020, menţionează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, una din cele mai răspândite probleme cu care se confruntă românii când vine vorba de locuire este supraaglomerarea: 59,3% dintre familiile cu copii din România trăiesc în locuinţe supraglomerate, cel mai mare procent dintre statele membre UE. Procente ridicate se înregistrează şi în Bulgaria cu 52,9% şi Letonia cu 52,2%. La polul opus se află Olanda (6,2% din familiile cu copii trăiesc în locuinţe supraaglomerate), Malta (5%) şi Cipru (3,8%).

Nici la capitolul elemente sanitare România nu se află într-o situaţie mai bună: 13,9% din populaţia totală nu are nici baie, nici duş, nici toaletă cu apă în gospodărie, comparativ cu Letonia (5,2%), Bulgaria (4,7%), şi Lituania (4,5%).

Potrivit sursei citate, pentru a răspunde problemelor grave de locuire cu care se confruntă anumite categorii din populaţie, autorităţile ar trebui să investească în locuinţe sociale într-un ritm mai mare decât o face în prezent.

Aceeaşi sursă consideră că Strategia Naţională pentru Locuire 2022-2050, trebuie reformulată pentru a include locuinţele publice ca soluţie strategică pentru adresarea problemelor de supraaglomerare şi de insalubritate.

