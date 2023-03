Fiica Anamariei Prodan, oprită în trafic pentru că a trecut pe roșu: ”Un polițist mi-a luat carnetul, dar l-am iertat”

Sarah Dumitrescu, fiica impresarei Anamaria Prodan, s-a confruntat recent cu un episod neplăcut în trafic, fiind oprită de poliție pentru că a trecut pe culoarea roșie a semaforului.

Baschetbalista Sarah Dumitrescu susține însă că totul a fost de fapt o greșeală a polițiștilor, care i-au luat tinerei permisul de conducere pentru o scurtă perioadă de timp.

”Un polițist mi-a luat de curând carnetul, dar l-am iertat pentru că mi l-a dat înapoi până la urmă. Eu nici măcar nu am fost de vină. El a zis că am trecut pe roșu, dar nu am trecut pe roșu!

Am avut dreptate, era la o intersecție, era verde și între timp s-a făcut roșu. Acum, recent, s-a întâmplat, dar a recunoscut și el a că a greșit”, a dezvăluit Sarah Dumitrescu, pentru Click.

