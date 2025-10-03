Sarah Jessica Parker, dezvăluiri despre finalul seriei „Sex and the City: And Just Like That...”: „Din respect pentru această experiență...”

Autor: Andrada Dumitrescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 12:47
465 citiri
Sarah Jessica Parker în Sex and the City FOTO: Instagram/ Sarah Jessica Parker

La câteva luni după încheierea serialului „And Just Like That…”, Sarah Jessica Parker pare încă atașată de rolul care a consacrat-o: Carrie Bradshaw.

Actrița, câștigătoare a șase premii Golden Globes, a mărturisit recent că nu este sigură dacă povestea celebrului personaj s-a încheiat cu adevărat și a explicat decizia producătorului-șef Michael Patrick King de a încheia seria sequel.

„Cred că din respect pentru această experiență profesională cu adevărat unică trebuie să te gândești ce vrei să faci. Și uneori este cel mai bine să pleci cu grație atunci când situația pare cu adevărat potrivită și dinamică, în loc să storci și să exploatezi generozitatea și ospitalitatea oamenilor”, a spus ea pentru CBS Mornings.

Sarah Jessica Parker, despre finalul Sex and the City

Parker a adăugat referitor la finalul recent: „Nu sunt sigură că înțeleg ce înseamnă această decizie, pentru că aș putea fi pur și simplu într-o pauză."

În iulie, King a anunțat distribuția că seria va lua sfârșit, explicând că: „Și, pur și simplu... povestea continuă din universul Sex and the City se apropie de sfârșit. În timp ce scriam ultimul episod din And Just Like That... Sezonul 3, mi-a devenit clar că acesta ar putea fi un loc minunat în care să mă opresc”.

Sarah Jessica Parker a interpretat rolul Carrie Bradshaw încă de la premiera serialului „Sex and the City” în 1998, apoi în cele două filme din franciză și, ulterior, în „And Just Like That...”, conform Deadline.

Înainte de apariția ultimelor episoade, în iulie, Parker a postat un mesaj emoționant pe Instagram:

„Carrie Bradshaw a dominat bătăile inimii mele profesionale timp de 27 de ani. Cred că am iubit-o cel mai mult dintre toate”, a scris actrița. „Ştiu că și alţii au iubit-o la fel ca mine. Au fost frustrări, condamnări şi susţineri. Simfonia tuturor acestor emoţii a fost cea mai mare coloană sonoră şi cel mai consecvent companion. Prin urmare, cea mai sentimentală şi profundă recunoştinţă şi datorie pe viaţă. Pentru voi toţi. Sunt mai bună în fiecare zi pentru că am petrecut-o cu voi. Va fi o veşnicie până voi uita. Întregul lucru. Vă mulţumesc tuturor. Vă iubesc atât de mult. Sper să iubiţi aceste două episoade finale la fel de mult ca noi toţi”, a mai adăugat actrița, în vârstă de 60 de ani.

