Maria Șarapova a dezvăluit ce a simțit imediat după naștere

În urmă cu două săptămâni, Maria Șarapova a anunțat că ea și logodnicul ei, Alexander Gilkes, au primul lor copil, un băiețel pe nume Theodore.

Fosta campioană, cu cinci titluri de Grand Slam, Maria Șarapova, a dezvăluit că probabil nu s-a simțit niciodată atât de slăbită ca în ziua de după ce a născut.

"Astăzi se împlinesc patru săptămâni de când am născut și două săptămâni de când am început să îmi mișc din nou corpul. Nu cred că trupul meu s-a simțit vreodată atât de slăbit ca în ziua de după naștere, așa că până și aceste mișcări simt că am parcurs un drum lung. Încerc să nu forțez, dar vă voi anunța cum merge", a scris Șarapova.

Frumoasa rusoaică, ân vârstă de 35 de ani, luptă acum să revină la forma dinainte nașterii.

