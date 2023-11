Istoricul italian Mark Galeotti, unul dintre cei mai reputați specialiști în spațiul ex-sovietic, analizează o sărbătoare artificială instituită în Rusia în 2005.

Galeotti a ascultat discursurile publice ale unor personalități ruse de prim-plan, concluzionând că există nuanțe puternice

"Astăzi, 4 noiembrie, este Ziua Unității Naționale a Rusiei, iar în situația actuală, există o încercare de a-i da o nouă întorsătură sinistră, dar previzibilă.

Sărbătoarea a fost introdusă aparent pentru a sărbători evenimentele din 1612, când miliția populară sub conducerea unui anume Kuzma Minin și a prințului Dmitri Pojarski a eliberat Moscova de invadatorii polonezi.

În practică, desigur, a fost introdusă pentru a masca ștergerea din calendar a comemorării Marii Revoluții din Octombrie - pe data 7 noiembrie (pe care deja au redenumit-o Ziua Acordului și Reconcilierii, dar noua titulatură n-a prins la public).

Deci, Ziua Unității Naționale a Rusiei a fost o sărbătoare generică și, ca să fiu sincer, chiar și vag pozitivă a Rusiei, care a fost capabilă să îmbrățișeze etnicii non-ruși și să caute legături comune, nu unirea împotriva celuilalt. Până acum.

Rusia acum nu este atât de unită. Există „trădători” care au fugit din țară, cei care se opun „operațiunii militare speciale”, cei care caută pe Yandex „moartea lui Putin”, revolte antisemite în Makhachkala.

Cine este de vină? Forțele externe, desigur! Acesta a fost esența mesajului președintelui Dumei de Stat, Viaceslav Volodin, pe Telegram, preluat pe 4 noiembrie în ziarul guvernamental Rossiiskaya Gazeta.

„Dacă mai devreme era percepută ca o zi care ne îndreaptă mai mult către istorie, acum această sărbătoare este specială.” De ce? Toți rușii buni, indiferent de etnie și crez, trebuie să se unească pentru a apăra Patria în timp ce „inamicul extern încearcă să creeze tensiune și conflicte interne”.

Alexander Tomacev, deputat al Dumei de Stat și un motor principal în mișcarea „Tânăra Gardă a Rusiei Unite” a spus: „Rusia a avut o cale specială de la domnia dinastiei Rurikids. Am acceptat întotdeauna popoare diferite în familia noastră mare și împreună am construit și creat lucruri noi. Și, dacă a fost necesar, ne-am luptat umăr la umăr împotriva unui inamic comun. Astăzi, pe măsură ce operațiunea militară specială continuă, unitatea națională este temperată și întărită - atât pe linia de contact cu inamicul, cât și în spate. ”.

„Contează cu adevărat cine-ți ține spatele – Mordvin, Yakut sau Chuvash* (n.r. - regiuni de la marginea Rusiei) – dacă știi că nu te va dezamăgi? Mai contează în ce parte a Federației Ruse s-a născut cel care zi de zi țese plase de camuflaj pentru luptătorii noștri sau cumpără drone?”, se mai întreabă retoric Tomacev.

(* Observ că nu spune moscovit sau petersburger: războiul este încă de dus în mod disproporționat de către „frații mai mici”).

Și de parcă această mobilizare patriotică nu ar fi fost suficientă, printr-o coincidență nebună, se pare că a fost găsită, la timp pentru sărbători, Icoana din Kazan a Maicii Domnului din secolul al XVI-lea în fața căreia s-au rugat Pojarski și Minin. Mirabile dictu!

Societate. Istorie. Credinţă. Totul pentru război! Nu vreau să exagerez paralela (fascismul italian era foarte diferit de nazism), dar...", încheie istoricul italian Mark Galeotti.

