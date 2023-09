Vedeta PRO TV, dezamăgită de vacanța într-o insulă exlusivistă: "Prosop lângă prosop, șlapi lângă șlapi, sacoșe, găleți, lopețele"

Corina Caragea, simpatica prezentatoare a știrilor din sport de la PRO TV, a ales pentru ultima parte a vacanței un sejur în Sardinia, insula de smarald, care aparține Italiei.

Ea mai fusese acolo în urmă cu zece ani, dar de data aceasta a avut un șoc, pe care l-a împărtășit fanilor ei.

"După ce am supraviețuit unui drum lung și anevoios, prin praf, pietre, cactuși, la 40 de grade, având în minte numai cum voi reuși să urc la întoarcere aceeași potecă îngustă, dar și o poză de pe Instagram, ce începea să se contureze printr-o pată turcoaz în zare, un tufiș țepos mi se despică în față și imi face loc spre Paradisul mult asteptat.

Dar mă împiedic imediat de niste ochelari intinsi pe jos la vânzare, negustorul sare pe mine sa imi prezinte oferta desfasurata pe o ditamai patura – colace, palarii, umbrele, rochii, de toate. Sar peste taraba lui si fac o radiografie rapida a plajei. Nisipul efectiv nu se vede de oameni. Cearceaf langa cearceaf, slapi langa slapi, italienii stau ascunsi fiecare sub ce a putut cara – umbrelute colorate sau corturi. Rad zgomotos, asculta fiecare muzica lui, intind masa pe cate un prosop, vorbesc mult si tare.

Imi fac cu greu loc printre prosoape, sacose, galeti, lopetele, scaunele, picioare, maini, lazi frigorifice, alti vanzatori ambulanti, cautand un petic de nisip pe care sa imi pun si eu prosopul. Imposibil sa gasesc.

Imi vine sa ma arunc in apa care are totusi culoarea de pe Instagram.Dar oricum, si apa e…ocupata. Refuz sa cred ca este aceeasi plaja, probabil am gresit eu drumul, dar nu ma mai intorc! In sfarsit, gasesc o bucatica la umbra unei stanci. Nu stiu cum a scapat neocupata! Adun niste nisip si pietre sa imi tina pe loc prosopul incercat de vant. Vecina de la cativa centimetri se uita urat si ma atentioneaza ca iau amenda daca fur nisip! Cum?? O ignor. Deschid din nou Instagramul. Imi arata obsesiv Maldive, ba nu! E Sardinia, cu plajele superbe, de un albastru ireal, uneori verde smarald, un Paradis cu plaje goale, intinse, cu nisip alb.

Ads

Sardinia este aceeasi insula de care m-am indragostit acum 10 ani. Ascunsa sub o invazie de turisti, insa. Dar tot ea e. Da, chiar este norocoasa posesoare a celor mai frumoase plaje din Europa, dupa parerea mea, plaje diferite ca relief, spectaculoase, fie ca sunt la picioarele unor stanci abrupte, fie ascunse in grote misterioase, fie cu pietre, fie intinse cu nisip alb si fin, fie la capatul unor ore de drum demn de Survivor. Ii spune hiking. Cred ca nu e pentru mine.

Nuantele de albastru ale apei sunt greu de povestit si imaginat. Insa pe aceste bucatele de Rai varsa din ora in ora cate un vapor cam o suta de turisti. Disperati, carand bagaje, luptandu-se pentru un metru de nisip, intinzandu-si toate acareturile. Cotropind. Da, asta e cuvantul potrivit al vacantei mele aici in 2023. O continua lupta pentru un loc de parcare, pentru un loc la o masa, pentru o bucatica de nisip, alinierea in coada la benzinarie sau pe sosea. Cred ca am gresit cand am ales finalul lunii august, fix cand italienii au vacanta. Si nu numai ei", a scris ea pe blogul personal.

Ads

Ads