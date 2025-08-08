Amfiteatrul roman de la Sarmizegetusa se redeschide pentru public. Restaurarea a costat 22 de milioane de lei

Consiliul Județean Hunedoara anunță, vineri, 8 august, redeschiderea oficială a unuia dintre cele mai importante monumente ale patrimoniului național - Amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, după finalizarea lucrărilor de conservare, restaurare și punere în valoare.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de CJ Hunedoara, lucrările au fost realizate în cadrul proiectului european ”Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”, finanțat prin POR 2014–2020 și Programul Regional Vest 2021–2027.

”Intenția noastră a fost aceea de a conserva ruina și de a permite vizitatorilor, de aici înainte, să o perceapă, să o viziteze, să aibă experiența acestui spațiu așa cum a fost timp de 100 de ani. Însă nu ne-am limitat la conservare, ci am adăugat încă un strat, cel de interpretare. În general, ruinele nu sunt explicite, nu-și spun povestea în întregime fără un ajutor. Este ceea ce vedem deasupra ruinii, structura aceasta metalică, al cărei rol este, în primul rând, de a restitui monumentului caracterul său de spațiu introvertit, întors către centru, către arenă. Rolul acestor structuri este acela de a permite publicului să asiste la reprezentații, deci de a restitui monumentului funcțiunea originară. Asta am făcut și noi aici. Este singurul monument arheologic din România care permite o astfel de recuperare a funcțiunii originare, păstrând în același timp caracterul nealterat al ruinei. Vorbim, așadar, de o intervenție complexă, care conține două straturi principale: conservarea și punerea în valoare, respectiv interpretarea”, a explicat coordonatorul proiectului, Ștefan Bâlici, președintele Ordinului Arhitecților din România.

Ads

Lucrările efectuate au inclus punerea în siguranță a structurii, conservarea și restaurarea vestigiilor, reconstituirea unor elemente arhitecturale esențiale, amenajarea scenei, instalarea unui sistem de iluminat arhitectural, panotaj, precum și amenajări exterioare care facilitează accesul și vizitarea monumentului.

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a subliniat în mesajul său importanța acestui proiect pentru întreaga comunitate.

”Noi am obținut finanțarea, valoarea totală a proiectului fiind de 22 de milioane de lei, iar specialiștii și-au spus cuvântul! Am demonstrat, prin această lucrare, că atunci când știința, experiența și respectul față de istorie se împletesc, rezultatul este o intervenție de referință asupra patrimoniului cultural. Mulțumesc Institutului Național al Patrimoniului, ADR Vest, echipei de proiectare, muzeografilor și tuturor celor implicați în reușita acestui demers. Astăzi, Amfiteatrul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa renaște, spre bucuria noastră și a tuturor celor care prețuiesc istoria”, a declarat Laurențiu Nistor.

Pe durata întregii zile, vizitatorii au beneficiat de acces gratuit, tururi ghidate și prezentări susținute de specialiștii care au lucrat la proiect, descoperind detalii inedite despre istoria și arhitectura Amfiteatrului roman.

Redeschiderea Amfiteatrului reprezintă un moment de referință pentru comuna Sarmizegetusa, județul Hunedoara și întreaga regiune, readucând în atenția publicului un simbol al istoriei romane în Dacia.

Ads