Șoc total pentru o femeie când a deschis un colet: ”Mi-am riscat viața” VIDEO

Surpriză mai mult decât șocantă pentru o femeie din India care aștepta cu nerăbdare coletul cu un controler pentru Xbox-ul ei comandat online. Ce a găsit, însă, în pachet a speriat-o îngrozitor.

În coletul de la Amazon era un șarpe veninos. Din fericire, reptila rămăsese atașată de banda de ambalaj și, prin urmare, era practic inofensivă, relatează stiripesurse.ro.

In a shocking incident, a family on Sarjapur Road received a live Spectacled Cobra (venomous snake) with their Amazon order for an Xbox controller.

The venomous snake was fortunately stuck to packaging tape, preventing harm. #ITReel #Sarjapur #AmazonOrder #SnakeInAmazonOrder pic.twitter.com/ZEhRfNaEZH