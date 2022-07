O șoferiță s-a trezit cu un șarpe pe parbriz, pe autostradă. Cum a reacționat VIDEO

O femeie din Statele Unite ale Americii a tras o sperietură zdravănă după ce s-a trezit cu un șarpe pe parbriz, în timp ce conducea pe autostradă.

Șarpele s-a încolăcit pe oglinda din partea șoferului, iar la un moment dat pare că încearcă să intre în mașină. Spre ușurarea pasagerilor, geamurile erau închise. Mai apoi a început să se mișe pe parbriz, astfel că femeia a condus în aceste condiții o bucată de timp, până a găsit un loc unde să oprească în siguranță.

Într-un final, după ce a găsit o parcare, șarpele a plecat singur și s-a făcut nevăzut în iarbă.

REPTILE RIDER: A woman had an unwelcome hitchhiker on her windshield as a snake slithered on her car while she drove down a Kansas highway. https://t.co/gwBMXJjKAe pic.twitter.com/MZ05nWNkmn