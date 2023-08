Preşedintele Federaţiei Spaniole de Fotbal, Luis Rubiales, a fost criticat, duminică, pentru că a sărutat-o pe gură pe atacanta Jenni Hermoso, după ce Spania a învins Anglia cu 1-0 în finala Cupei Mondiale.

În imaginile filmate pe podiumul de pe stadionul ANZ din Sydney se vede clar cum Rubiales o sărută pe gură pe jucătoare în timp ce îi ţine capul în mâini. Preluate de presa spaniolă, imaginile s-au răspândit rapid în social media, ceea ce a provocat critici pe scară largă la adresa lui Rubiales. Videoclipul a fost între timp eliminat de pe Twitter.

Spain player dismayed after Spain's football federation president kissed her following win in the Women's World Cup.

Spain midfielder Jenni Hermoso has expressed that the kiss made her uncomfortable but in the same breath defended President Luis Rubiales saying it was… pic.twitter.com/8gGZVJDdZx