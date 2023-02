Lăudărosul prinț Harry, pus la punct de prima femeie din viața lui: "Nu a durat mai mult de cinci minute"

Sasha Walpole FOTO The Sun

Prințul Harry descrie în cartea lui cum și-a pierdut virginitatea. Femeia respectivă a ținut să aibă și ea un cuvânt de spus în toată povestea.

Harry scrie în cartea autobiografică "Spare" că și-a pierdut virginitatea cu o femeie mai în vârstă care lucra la grajdurile tatălui său și care l-a tratat ca pe un "armăsar". "Îi plăceau caii foarte mult și pot să spun că nu m-a tratat foarte diferit în comparație cu un armăsar. A fost o cursă rapidă la finalul căreia mi-a dat una peste fund și m-a trimis la păscut".

The Sun a găsit-o pe femeia despre care vorbește Harry. Aceasta se numește Sasha Walpole și, într-adevăr a lucrat la grajdurile de la Highgrove House, reședința de atunci a prințului Charles, actualul rege.

Sasha Walpole, care are acum 40 de ani, e doar cu doi ani mai în vârstă decât prințul Harry. Ea a declarat pentru tabloidul britanic că se simte stânjenită de faptul că nu a fost contactată înainte de a fi publicate aceste rânduri: "Putea să spună că și-a pierdut virginitatea și atât. Nu era nevoie de atât de multe detalii".

Sasha a declarat că totul s-a petrecut în seara în care ea a împlinit 19 ani (Harry avea pe-atunci 16 ani și câteva luni) și nu a fost nimic "glorios". "A fost ceva rapid între doi prieteni care băuseră niște shot-uri. Am fost pe un câmp din spatele pubului, am fumat o țigară și am făcut sex. În 15 minute eram înapoi, iar partida de sex nu a durat mai mult de 5 minute. Îmi amintesc că el purta boxeri și n-am discutat prea mult, nu ne-am vorbit".

Sasha Walpole, care este acum măritată și mamă a doi copii, i-a mărturisit la vremea respectivă doar mamei ce s-a întâmplat în seara respectivă. După ce prințul Harry a făcut dezvăluirile în carte, a fost nevoită să îi spună acum și tatălui.

"Mi-a afectat intimitatea, pentru că aveam de gând să țin capul jos și să nu vorbesc despre asta", a adăugat Sasha. "Dacă nu ar fi apărut în carte toată aceste poveste nici eu nu aș fi spus nimic".

Sasha Walpole FOTO The Sun

Sasha și Harry, pe vremea când erau adolescenți

