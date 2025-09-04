Satul din România în care locuiesc doar 8 locuitori. „Natura ne inundă. Liniștea este la ea acasă”

Autor: Maria Popa
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 14:16
Satul din România în care locuiesc doar 8 locuitori. „Natura ne inundă. Liniștea este la ea acasă”
Casă la țară Foto: Pixabay

La numai 22 de kilometri de Bistrița, în satul Nețeni, opt oameni și-au găsit refugiul perfect pentru o bătrânețe liniștită și departe de agitația orașelor.

Toți cei care traversează satul Nețeni sunt cuceriți de frumusețea locului.

În sat locuiesc doar 8 oameni, dar, în ciuda numărului mic de locuitori, Nețeni se bucură de condiții ca în orașe: drumurile sunt asfaltate și iluminate public, iar apa curge la robinet.

„Ne-am gândit că, dacă toate vor merge bine, să investim tot în localitatea Nețeni într-un centru de persoane vârstnice”, a spus primarul comunei Mărișelu, Horea Petruț pentru observatornews.ro.

De ce are satul atât de puțini locuitori

Satul, care a fost atestat documentar încă din 1341, are în prezent doar opt locuitori. Colectivitatea comunistă și-a pus amprenta asupra populației, care s-a micșorat și mai mult odată ce oamenii au început să migreze către orașe.

Autoritățile locale și cei 8 locuitori speră că, într-o zi, satul să fie repopulat. Până se va întâmpla asta, aproximativ 90% dintre case rămân neocupate.

„Natura ne inundă”

„Este un sat în care liniștea este la ea acasă. Natura ne inundă”, mărturisește un localnic.

Alt localnic spune că „aici ne-am făcut o casă, o casă nouă. Avem toate condițiile. Ne înțelegem foarte bine. Ne-am obișnuit cu viața la țară. Suntem deja de trei ani, de când am ieșit la pensie”.

Vârsta medie a populației

Vârsta medie a populației din Nețeni este de circa 70 de ani, iar a caselor de aproximativ 100 de ani.

Conform Direcției Regionale de Statistică Bistrița-Năsăud, 25 de localități din județ au reușit să înregistreze câțiva zeci de locuitori la ultimul recensământ.

