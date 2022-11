Româncă întoarsă în casa părintească „după 48 de pribegie prin țară și străinătățuri”. Promisiunea făcută tatălui în vârstă de 90 de ani

O româncă plecată din casa părintească de la țară în urmă cu aproape jumătate de secol a povestit pe grupul Mutat la Țară - Viața fără ceas că „după 48 de ani de pribegie prin țară și străinătățuri” se întoarce acasă, unde sunt părinții săi în vârstă de 90 de ani (tatăl) și 85 de ani (mama).

„Nu contează pe unde te duce viața când ajungi la vârsta de adult, dar dacă ți-ai petrecut copilăria la țară, trebuie să-i fii recunoscător lui Dumnezeu! Anii ăia fără griji, trăiți în armonie cu natura lasă o amprentă atât de adâncă încât nimic n-o poate șterge... Iar când ai acumulat multe primăveri și umerii încep să coboare, simți un dor nebun de a te întoarce ACASĂ!

Asta mi se întâmplă mie acum: număr zilele care mi-au mai rămas și în fiecare seară mai scad una. Una minus! Ianuarie are 31, decembrie tot, 31 iar din noiembrie mai sunt doar 23! Mă întorc acasă după aproape 48 de ani de pribegie prin țară și prin străinătățuri”, a scris Salomeia, pe Facebook.

Românca a arătat că se întoarce în casa părintească pentru a sta alături de părinții ei dragi „măcar pe ultima lor bucată de drum!”

„Tatăl meu "tăticuțu" - așa cum îl strig eu, împlinește 90 de ani în ianuarie și mămicuța face 85. Tăticuțu, un îndrăgostit de animale dar mai ales de cai, a reușit să-mi smulgă promisiunea de a cumpăra un cal!

Da, un cal, ați citit bine! N-am îngrijit un cal în viața mea, însă dacă asta îl face fericit o să-i cumpăr un cal și gata! Deși nu știu nimic despre cai, sper să învăț și probabil o să vă cer sfatul celor care aveți sau știți!”, a mai scris Salomeia, care a plantat în grădina casei kiwi, kaki, smochini și tot felul de alți pomi, având în plan să cultive și legumele necesare pentru consum și să își facă o grădină de flori.

Ads

„Mai e cineva pe aici care să fi început de la zero, având o vârstă înaintată și să fi avut succes deplin? Credeți că e o nebunie ceea ce am de gând să fac? Să știți că am făcut multe nebunii în viață și nu-mi pare rău! Vă doresc tuturor o viață la țară împlinită, plină de fericire, cu multă sănătate și putere de muncă!”, a scris Salomeia, pe grupul Mutat la țară - Viața fără ceas.

Reacțiile nu au întârziat să apară, postarea strângând peste 170 de comentarii. „La 60 de ani ne-am mutat la țară, eu și soțul meu! După ce s-au dus părinții a rămas gospodăria parăsită: casă mare, grajd, șură, etc, livadă îmbătranită, grădină, dar după zece ani arată ca un colț de rai!”, a scris Livia.

„Succes!!! Eu am venit la țară după ce m-am pensionat. Este superb! Sunt un om fericit. Copil fiind am crescut la țară. Apoi am plecat. Dar nimic nu se compară cu sentimentul de liniște și relaxare pe care-l încerc atunci când am nevoie de pătrunjel și îl culeg din grădină”, a scris o altă membră a grupului.

„Am citit de nu știu câte ori. Am plîns. Copii mei sunt plecați. Mă gândesc: oare se vor mai întoarce... Așa a făcut și soțul meu la casa părintească,un loc unde să ne bucurăm la bătrânețe, dar bunul Dumnezeu l-a luat la el. Acum singură nu știu ce să fac... Să aveți sănătate, să vă bucurați de părinți și de natură”, i-a scris un alt urmăritor al grupului de Facebook în care a postat femeia.

Ads