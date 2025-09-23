Țara unde primești 100.000 de euro să te muți la sat: Ți se oferă și casă. Primarii sunt luați cu asalt

Mai multe regiuni italiene şi-au diversificat oferta pentru a atrage locuitori în satele şi localităţile care se confruntă cu depopularea, de la stimulente financiare şi case la preţuri simbolice, până la locuinţe prefabricate şi bonusuri pentru familiile cu copii, relatează La Repubblica.

În Calabria, nouă orăşele istorice din Valea Savuto au intrat într-un program regional care oferă 5.000 de euro familiilor cu copii minori, angajaţilor care practică munca la distanţă şi pensionarilor care decid să se mute. În anunţul comun al localităţilor se precizează: "Scopul este stabilirea unor rădăcini durabile". Municipalitatea Panettieri, din provincia Cosenza, promite potenţialilor veniţi: "Vă veţi trezi înconjuraţi de munți şi cer albastru". Beneficiile sunt condiţionate: solicitanţii trebuie să vină din oraşe cu peste 5.000 de locuitori, să se mute în maximum 90 de zile şi să rămână în sat cel puţin cinci ani.

În Toscana, la Radicondoli s-a pus în practică o schemă care acordă până la 20.000 de euro cumpărătorilor de locuinţe cu vârsta sub 40 de ani. Primarul Francesco Guarguaglini a relatat: "La ultima cerere de propuneri", povestește cu mândrie primarul Francesco Guarguaglini, "au fost 22 de vânzări. După minimul istoric de 904 locuitori în 2021, am ajuns la 968."

În aceeaşi regiune, provincia Trento oferă până la 100.000 de euro pentru cei care vin să locuiască în unul dintre cele 33 de sate montane aflate în pericol de depopulare; Andrea Pollo, primarul oraşului Dambel, a spus: "Îi primim pe toți, dar sper şi că nimeni nu pleacă". Autorităţile subliniază că beneficiile vin cu obligaţii: cumpărătorii trebuie să achiziţioneze sau să renoveze o locuinţă şi să locuiască sau să o închirieze la un preţ stabilit pentru o perioadă de zece ani; pentru achiziţia primei locuinţe se oferă până la 25.000 de euro, prioritate având cuplurile tinere.

Alte iniţiative mizează pe soluţii alternative. În Rezervaţia Biosferei UNESCO Monte Peglia, între Orvieto şi Terni, apare conceptul unei comunităţi verzi care oferă spaţii de coworking şi locuinţe sustenabile din lemn închiriate cu 300 de euro pentru tineri de aproximativ 30 de ani sau nomazi digitali. Sardinia a reintrodus un bonus pentru creşterea natalităţii: 600 de euro pe lună pentru primul copil, până la cinci ani, şi 400 de euro pentru al doilea, condiţionate de mutarea într-o municipalitate cu sub 5.000 de locuitori pentru cel puţin cinci ani. Localităţi precum Ollolai continuă programul case de 1 euro; primarul Francesco Columbu a povestit că, după ce ştirea a fost preluată de CNN, în 24 de ore a primit 30.000 de solicitări din Statele Unite.

Reacţiile oamenilor variază. În Penne, un sat medieval din provincia Pescara, primarul Gilberto Petrucci semnalează că telefonul localităţii a fost asaltat: "Sute de apeluri şi 1.700 de e-mailuri într-o săptămână, majoritatea din Asia". În această comună, condiţia impusă este renovarea proprietăţii în trei ani, fără obligaţia de a locui acolo pe termen lung; primele vânzări s-au realizat către familii din Marea Britanie, Olanda şi Germania. Primarul din Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, spune că programul a atras peste 130 de familii din 2020 şi a adus „un beneficiu financiar de două milioane de euro, aproape toți din străinătate”, menţionând şi o noutate demografică: "Am sărbătorit chiar şi naşterea unui bebeluș".

Primarii recunosc însă provocările integrării în comunităţile rurale: "Nu e ușor să te integrezi", mărturiseşte edilul din Dambel, care explică că majoritatea locuitorilor lucrează în agricultură şi că reîntoarcerea la un ritm de viaţă rural nu este facilă pentru toţi. În contrast, autorităţile din Penne remarcă atracţia pentru elementele locale: "Suntem un sat al vieții bune; străinii sunt atrași de peisaj și de mâncare."

Strategiile regionale din Italia acoperă astfel un spectru larg de stimulente — de la micile bonusuri şi facilităţi locative până la sume importante pentru relocare — toate având acelaşi obiectiv oficial: a opri şi, unde este posibil, a inversa declinul demografic al aşezărilor istorice şi montane.

