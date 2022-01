Un satelit rusesc de 20 de tone urmează să lovească Pământul. Unde se va prăbuși LIVE VIDEO

Pe 27 decembrie 2021, de la Plesetsk din Rusia, a fost lansată o rachetă tip Angara A-5, ce transporta un satelit militar spion, care trebuia plasat pe orbita planetei noastre.

Operațiunea a eșuat, iar satelitul de 20 de tone ar putea lovi Pământul în această săptămână, iar o parte din el va arde în atmosferă.

Cu toate astea, astronomii consideră că resturi din satelit, de aproximativ 4 tone ar putea ajunge la sol, posibil în cursul zilei de joi, 6 ianuarie 2021, potrivit Daily Mail.

Fragmente ale unui satelit militar rusesc și ale unei trepte din rachetă se vor prăbuși necontrolat pe Pământ, după ce Angara A-5 a suferit o defecțiune pe orbita joasă a planetei noastre.

Racheta, care face parte dintr-o nouă generație, trebuia să atingă o altitudine de 35.000 de kilometri pe orbită superioară, deasupra Terrei, dar o problemă tehnică a făcut-o să ajungă pe orbita inferioară.

Uncontrolled reentry. Dry mass probably around 4 tons including the payload. So some bits may reach Earth surface.