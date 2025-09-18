"Biroul 144", proiectul cu care Rusia va rivaliza cu Starlink. Ucraina rezistă atacurilor rușilor datorită celebrei rețele de sateliți a lui Elon Musk

Rusia pregătește lansarea unei rețele proprii de sateliți pentru internet, menită să rivalizeze cu Starlink, sistemul dezvoltat de Elon Musk și folosit inclusiv de armata ucraineană. Noul șef al Roscosmos, Dmitri Bakanov, recunoaște că agenția spațială trebuie să depășească inerția și să atragă tinere talente pentru a recupera decalajul față de SpaceX, companie pe care Moscova o consideră responsabilă de o „revoluție” în domeniul sateliților.

Proiectul, dezvoltat sub titlul "Biroul 1440", marchează încercarea Rusiei de a-și recâștiga un rol de lider în explorarea și tehnologia spațială.

Moscova încearcă să depășească modelul învechit de gândire care a permis companiei SpaceX a lui Musk să domine în domeniul sateliților.

Starlink afirmă că dispune de 8000 de sateliți, care formează cea mai mare constelație de astfel de vehicule spațiale, iar multimiliardarul Musk este considerat de oficialitățile ruse ca autorul unei revoluții în lansarea acestora, în detrimentul Rusiei.

Dmitri Bakanov a declarat că Rusia avansează spre crearea unei alternative la Starlink, singura rețea care asigură în prezent - prin sateliții plasați pe orbite joase - conexiuni la internet în zone izolate și în regiuni unde au loc conflicte.

Ucraina, dependentă de Starlink

Forțele ucrainene care rezistă în fața invaziei ruse folosesc extensiv Starlink. Potrivit directorului Roscosmos, "au fost deja inspectate mai multe vehicule de testare pe orbită, iar cele aflate în producție au fost modificate corespunzător. Ne mișcăm în ritm rapid și în această direcție".

O companie aerospațială rusă cunoscută ca Biroul 1440 dezvoltă un sistem de sateliți pe orbite joase pentru conexiuni în bandă largă la internet, menționează Reuters.

Bakanov a apreciat că Rusia a învățat din greșeli, inclusiv din cea din 2002 când a respins încercarea lui Musk de a achiziționa la Moscova o rachetă balistică intercontinentală pe care intenționa să o folosească la lansarea de sateliți. În biografia magnatului publicată în 2015, autorul Ashlee Vance scrie că rușii au considerat atunci că Musk este pur și simplu lipsit de credibilitate, ceea ce l-a determinat pe antreprenor să găsească o modalitate de a efectua lansări spațiale mai ieftine decât cele rusești.

Moștenirea URSS

Uniunea Sovietică a îngrijorat la un moment dat Occidentul la începuturile cursei spațiale, reamintește Reuters: a lansat primul satelit pe orbita Pământului, Sputnik 1, în 1957, iar cosmonautul rus Iuri Gagarin a fost primul om care a ajuns în spațiu, în 1961.

După prăbușirea URSS în 1991, Rusia, care a moștenit programul spațial sovietic, s-a confruntat cu o lipsă acută de finanțare, cu corupția și cu plângeri ale tehnicienilor tineri privind managementul slab.

Ambițiile Moscovei de a prelua conducerea în explorarea spațială au suferit o lovitură gravă în august 2023, când misiunea fără echipaj Luna-25 s-a prăbușit pe suprafața satelitului natural al Terrei în cursul tentativei de aselenizare.

Bakanov, în vârstă de 39 de ani, este fostul șef al companiei Gonets care operează un sistem de sateliți de comunicații mult mai mic decât Starlink, folosit în special în scopuri guvernamentale. El a preluat conducerea Roscosmos în februarie, după ce fusese adjunct al ministrului transporturilor. Fostul șef al agenției, Iuri Borisov, a fost demis la mai puțin de trei ani de la numirea din iulie 2022.

