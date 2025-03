1.000 de fiole, suspectibile a fi substante dopante de risc, descoperite in bagajele unui ucrainean, in PTF Halmeu

Politistii de frontiera satmareni au intocmit dosar penal unui cetatean ucrainean care a incercat sa introduca in tara, ascunse in bagajele personale, 1.000 de fiole susceptibile a fi substante dopante de risc.Azi dimineata, in jurul orei 3.40, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, judetul Satu Mare, s-a prezentat pe sensul de intrare in tara un cetatean ucrainean, in varsta de 38 de ani, pasager intr-un autocar inmatriculat in Ucraina.Cu ocazia controlului specific, echipa comuna ... citește toată știrea