Dr. ing. Ioan Cioltean, directorul DIrectiei Agricole JudeteneIn 19 iulie 2023 se implineste 1 an de la fenomenul meteo care a prapadit 1,11 milioane de hectare de culturi, infiintate in primavara anului 2022, in tara noastra. Nici fermierii din judetul Satu Mare nu au fost ocoliti de pagubele produse de seceta extrema. Drept urmare, acestia au posibilitatea sa depuna solicitari, pana in 20 iulie, pentru a primi despagubiri, in functie de suprafetele afectate.Pentru judetul Satu Mare, s-a ... citeste toata stirea