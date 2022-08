10% din suprafetele calamitate in tara sunt in judetul Satu Mare

Suprafata agricola afectata de seceta a ajuns la 402.981 ha in 34 de judeteEvaluarea pabugelor produse in agricultura de seceta prelungita din vara acestui an continua la nivelul unitatilor administrativ teritoriale, prin comisiile numite la nivele locale, apoi centralizate de comisiile numite de prefect la nivelul Institutiei Prefectului si raportate la Bucuresti.Din pacate, de la o saptamana la alta, suprafatele sunt in crestere, fapt ce creioneaza dimensiunea dezastrului din fermele ... citeste toata stirea