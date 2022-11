10 luminatori ai satelor, premiati in cadrul unei gale la Poesis

Luminatorii satelorIntrata deja in traditia culturala a Satmarului, manifestarea "Luminatorii Satelor", unica in tara, rasplateste in fiecare an personalitatile culturale locale care si-au adus contributia la dezvoltarea spirituala a comunitatilor din care provin.Editia din acest an a avut loc vineri, 4 noiembrie 2022, in organizarea Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare cu sprijinul Consiliului Judetean Satu Mare, la Centrul Multicultural ... citeste toata stirea