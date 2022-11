10 perchezitii si 3 retinuti pentru inselaciune si fals

Miercuri, 9 noiembrie, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, sub indrumarea Parchetului de pe langa Judecatoria Satu Mare, au efectuat 10 perchezitii domiciliare si au pus in executare 8 mandate de aducere, intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.Astfel, politistii de investigatii criminale au desfasurat o actiune cu ... citeste toata stirea