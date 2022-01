100 de romani refugiati sau expulzati si urmasii lor si-au cerut drepturile in fata Prefecturii Satu Mare

Reprezentantii Guvernului in teritoriu au refuzat sa iasa afara pentru a sta la discutii cu localnicii veniti din satele Ianculesti, Horea, Scarisoara, Marna, Carei sau LucaceniAproximativ 100 de membri ai Asociatiei Judetene Satu Mare a Romanilor Refugiati, Expluzati si Deportati in Urma Dictatului de la Viena din 30 August 1940, Filiala Carei au protestat luni, 10 ianuarie, in fata Prefecturii Satu Mare, de la ora 13:00. Acestia au depus un memoriu prin care contesta Ordonanta de Urgenta a ... citeste toata stirea