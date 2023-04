Miercuri, 19 aprilie, pe platoul din fata Monumentului Eroului Necunoscut din Satu Mare, in imediata vecinatate a ceasului electric, din initiativa Institutiei prefectului Satu Mare, au fost organizate manifestari menite a marca 104 ani de la intrarea armatei romane in Satu Mare, in 19 aprilie 1919.Dupa sosirea prefectului Radu Roca, insotit de lt. col. Gheorghe Balazs si trecerea in revista a garzii de onoare, a fost intonat Imnul de Stat al Romaniei, fiind dat astfel semnalul inceperii ... citeste toata stirea