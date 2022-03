Politistii rutieri, impreuna cu reprezentantii Registrului Auto Roman au desfasurat in 23 martie, pe DN19 A, pe raza localitatii Ardud, o actiune de control in trafic, avand ca scop reducerea cauzelor generatoare de accidente rutiere produse pe fondul defectiunilor tehnice ale autovehiculelor.Echipele de control au verificat buna functionare a autoturismelor din punct de vedere tehnic, concordanta datelor inscrise in ... citeste toata stirea