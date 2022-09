13 septembrie, Ziua Pompierilor din Romania

Marti, 13 septembrie 2022, salvatorii romani sarbatoresc Ziua Pompierilor din Romania si implinirea a 174 de ani de la batalia din Dealu Spirii, moment istoric ce evoca sacrificiul ostasilor pompieri condusi de capitanul Pavel Zaganescu care, in anul 1848, au scris o pagina de devotament si demnitate nationala.In acest an 13 Septembrie are o dubla semnificatie deoarece acesta data este intr-o zi de marti, ceea ce inseamna ca pe langa ziua armei pompieri avem si Ziua Informarii Preventive, o ... citeste toata stirea