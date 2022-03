150 de politisti de frontiera europeni vin in ajutor la frontierele Romaniei cu Ucraina si Moldova

Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta, FRONTEX a detasat in tara noastra in cadrul Operatiunii Comune Terra 2022, peste 150 de politisti de frontiera, reprezentanti ai Corpului Permanent al Agentiei si ai autoritatilor de frontiera din alte state UE, care vor sprijini autoritatile de frontiera romane in derularea misiunilor de supraveghere si control la frontiera cu Ucraina si R. Moldova.Detaliile organizatorice ale operatiunii au fost discutate de catre inspectorul ... citeste toata stirea