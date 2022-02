17.447 de cazuri noi de Covid, raportate in 16 februarie

Pana astazi, in judetul Satu Mare s-au inregistrat 30770 imbolnaviri si 798 decese cauzate de coronavirus. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 184 cazuri noi de imbolnavire si nu s-au inregistrat decese.Pana in prezent au fost efectuate 248855 teste, din care 769 realizate in cursul zilei precedente (168 teste RT-PCR si 601 teste rapide antigen). La nivelul judetului Satu Mare, in data de 16 februarie 2022, se afla 2751 persoane izolate si 412 persoane in carantina la domiciliu sau la ... citeste toata stirea