174 de morti dupa un meci de fotbal

Tragedie in Indonezia dupa ce un numar 174 de persoane au murit pe un stadion de fotbal, si in spital, dupa meciul Arema FC si Persebaya Surabaya. Suporterii echipei Arema FC de pe stadionul Kanjuruhan din orasul Malang, au patruns in terenul de joc dupa ce echipa lor a pierdut cu 3-2 in fata gruparii Persebaya Surabaya.Politia, care a caracterizat tulburarile drept "revolte", a incercat sa convinga fanii sa se intoarca in tribune si a tras cu gaze ... citeste toata stirea