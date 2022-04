185 de copii orfani din Ucraina vor fi primiti duminica la Satu Mare

Prefectura Satu Mare anunta ca un nou grup de 185 de persoane, copii orfani din orfelinatele din Regiunea Dnepropetrovsk si insotitorii acestora va ajunge in Romania, in dimineata zilei de 17 aprilie 2022, pe la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu-Diakovo.Asa cum a procedat si la sosirea altor grupuri de persoane venite la Satu Mare, la solicitarea de sprijin venita din partea Ambasadei Ucrainei in Romania si a Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Institutia ... citeste toata stirea