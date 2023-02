20 de tone de imbracaminte si cauciucuri uzate oprite la intrarea in tara

Tir haine uzatePolitistii de frontiera satmareni in cooperare cu lucratori din cadrul Garzii de Mediu Satu Mare si cei ai Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorului Satu Mare nu au permis intrarea in tara a doua vehicule incarcate cu imbracaminte second hand si cauciucuri uzate.Sambata, 11 februarie a.c., in jurul orei 12.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in tara, un ... citeste toata stirea