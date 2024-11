20 de utilajele de deszapezire actioneaza pe drumurile judetene pentru fluidizarea traficului

Utilajele de deszapezire actioneaza pe drumurile judetene pentru degajarea carosabilului si largirea caii de rurale ca urmare a ninsorilor cazute in ultimele ore in judetul Satu Mare.Se intervine de azi-dimineata de la ora 05.30 si se lucreaza cu 20 de autospeciale cu raspanditor cu lama. Utilajele dotate cu lama actioneaza in primul rand pe traseele principale si continua pe traseele secundare.at-Chiar daca tronsoanele de drum judetean se deszapezesc, soferii sunt ... citește toată știrea