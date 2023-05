Marti, 16 mai, in jurul orei 12.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in Romania trei cetateni (un roman si doi straini), conducand fiecare cate un automarfar.In primele doua mijloace de transport (ambele inmatriculate in strainatate) erau incarcate peste 47 de tone deseuri de aluminiu provenite de la doua firme din Polonia, respectiv Germania. Destinatia lor era o firma din judetul ... citeste toata stirea