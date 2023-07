Pandemia a afectat toate tarile, dar mai ales cele care au impus restrictii foarte dure. Ungaria a introdus carantina in 3 noiembrie 2020. Cu cateva zile inainte, in 30 octombrie 2020, guvernul maghiar si-a inchis frontirele pentru straini. Barurile, cafenelele, resturantele, turismul in general a resimtit puternic acele masuri drastice. Astfel, in lipsa unor masuri de ... citeste toata stirea