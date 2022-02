639.810 doze de vaccin de la compania Pfizer BioNTech sosesc in tara

O noua transa de vaccin, ce consta in 639.810 doze destinate populatiei eligibile 12+, de la compania Pfizer BioNTech, sosesc in tara. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si vor ajunge luni, 14 februarie, pe aeroportul din Otopeni si marti pe aeroportul din Timisoara, informeaza Grupul de comunicare al CNCAV.Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, in containere ... citeste toata stirea