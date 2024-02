91 de ani de la infiintarea structurilor de aparare civila

Ziua Protectiei Civile in Romania a fost marcata in data de 28 februarie la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "SOMES" al judetului Satu Mare.Cu acest prilej prefectul Radu Roca alaturi de subprefectii Altfatter Tamas si Romeo Pop, de directorul de Cancelarie, Radu Iancu si de consilierul prefectului, Bianca Sorian au fost prezenti la manifestarile dedicate acestei zile.In cadrul evenimentului a avut loc si festivitatea de avansare in grad, inainte de termen, a patru cadre ... citește toată știrea