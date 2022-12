A fost finalizata extinderea retelei de apa si canalizare in comunele Culciu si Valea Vinului

Vineri, 23 decembrie, la Conacul Darvay - Mayer, din Caraseu, Apaserv Satu Mare a organizat seminarul de informare privind terminarea lucrarilor aferente contractului de lucrari "Extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in Valea Vinului", in cadrul "Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020". Beneficiar ai investitiei sunt 1.179 de locuitori din comuna Valea Vinului si 3.754 din comuna ... citeste toata stirea