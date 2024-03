A fost stabilita varianta finala pentru Centura de Ocolire a orasului Ardud

Va aducem la cunostinta stadiul de dezvoltare al proiectului care vizeaza realizarea variantei de ocolire a orasului ARDUD, aceasta avand inceputul la km 29+600 si sfarsitul la 35+650 a drumului national DN 19A.Sectorul de drum are o lungimea de 5.78 km si cuprinde trei intersectii giratorii, patru pasaje si un nod rutier.Pana in acest moment au fost parcurse urmatoarele etape :- AMC 1 - etapa in care s-au prezentat 4 variante posibile de proiectare in fata comisiei tehnice CNAIR, Bucuresti. ... citește toată știrea