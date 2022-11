A gazduit un baiat sarac in casa, care i-a furat banii: 4.000 de lire si 5.000 de euro

Un barbat din Satu Mare a gazduit la el in casa, timp de 3 saptamani, un baiat fara posibilitate financiara. Acesta i-a oferit un loc de munca, impreuna cu el, in constructii. Baiatul primea bani pentru munca depusa si pentru cumparaturi.Cu toate acestea, in data de 25 iunie, dupa ce timp de trei saptamani barbatul l-a sustinut pe tanar, acesta disparut brusc, in jurul orei 22.30, fara sa anunte sau sa mai raspunda la telefon. In urmatoarea zi, barbatul a observat ca i-au disparut banii pe ... citeste toata stirea