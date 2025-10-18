Editeaza

A inceput Green Energy Expo 2025, dedicat energiei verzi si inovatiei. Expozitii si concerte la Satu Mare

A inceput Green Energy Expo 2025, dedicat energiei verzi si inovatiei. Astfel, in acest weekend, in cadrul evenimentului ce are loc in municipiul Satu Mare, la AuShopping Expo, galeria Cinema One LaserPlex, vor avea loc diferite expozitii, dar si numeroase concerte.

Calatoria spre un viitor mai verde incepe la Green Energy Expo Satu Mare, editia a II-a. In perioada 17-19 octombrie 2025, Satu Mare gazduieste un eveniment dedicat sustinerii unui mediu mai sustenabil, unui pamant mai longeviv, ...citește toată știrea

