A incercat sa se sustraga de la controlul de frontiera

Un barbat din judetul Botosani a incercat sa iasa ilegal din tara fara a se prezenta la controlul de frontiera, deoarece avea documentul de calatorie expirat.Miercuri, 11 septembrie a.c., in jurul orei 19.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, politistii de frontiera aflati in exercitarea atributiilor de serviciu au observat o persoana care se deplasa pe jos, pe sensul de iesire din tara, ocolind aliniamentul de control si mergand spre artera destinata ... citește toată știrea