Pierdere majora in comunitatea sindicala din judetul Satu Mare: Vasile Darle, unul dintre cei mai respectati lideri sindicali, si secretarul general al Filialei Satu Mare a Confederatiei Sindicale "Cartel Alfa", a decedat ina ceasta dimineata.Vasile Darle a fost o figura emblematica in miscarile sindicale din judet, fiind activ in numeroase greve si proteste, inclusiv cele notabile de la ... citeste toata stirea