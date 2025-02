A vandut 1 kg de cannabis unui politist sub acoperire si scapa de inchisoare (suspendare)

Potrivit informatiilor PortalSM, in luna decembrie 2024, barbatul a vandut drogurile, (993,8 grame cannabis) ambalate in doua pungi din material plastic transparent de mari dimensiuni, intr-o parcare din apropierea unui strand din municipiul Satu Mare, in schimbul sumei de 22.000 de lei, unui politist sub acoperire. Tranzactia a fost organizata sub supravegherea autoritatilor, iar inculpatul a fost retinut imediat dupa predarea banilor.Desi legea prevede pedepse intre 3 si 10 ani pentru ... citește toată știrea