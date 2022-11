Accident cu victime la Negresti Oas!

La data de 7 noiembrie a.c., in jurul orelor 06.00, politistii satmareni au fost sesizati despre faptul ca, pe raza localitatii Negresti-Oas, s-a produs un accident rutier, posibil cu victime.In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca un barbat de 34 de ani, domiciliat in judetul Maramures, in timp ce se afla la volanul unui ansamblu de vehicule pe strada Victoriei din Negresti-Oas, ajungand la o trecere pentru pietoni, marcata si semnalizata corespunzator, nu ar fi ... citeste toata stirea