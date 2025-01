ACCIDENT. Femeie ranita in urma unui eveniment rutier. Transportata la spital

La data de 25 ianuarie a.c., ora 16.54, politistii din cadrul Politiei Orasului Tasnad, au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier, pe DN 1F la intrare in localitatea Sarauad.Din primele verificari, politistii au constatat faptul ca un barbat de 52 de ani, din localitatea Foieni in timp ce ar fi condus un autoturism pe DN 1F, la intrare in localitatea Sarauad, nu s-ar fi asigurat corespunzator la schimbarea directiei de mers si ar fi intrat in coliziune cu un autoturism care se ... citește toată știrea